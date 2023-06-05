Olaylı düğün hastanede sona erdi

Denizli’de bir düğünde çıkan tartışma hastanede bitti. Olayda 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olaylı düğün hastanede sona erdi

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde pazaryeri içinde yapılan düğünün bitimine yakın bir tartışma meydana geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine düğündekiler tekme tokat birbirine girdi.

Yumrukların uçuştuğu o anlarda bazı vatandaşlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kavga eden tarafları ayırmak için zamanla mücadele etti.

Takviye ekiplerinin de müdahalesiyle kavga ayırıldı. Tartışmada yaralanan ve sinir krizi geçiren 2 kişi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ekipler saatinde geç olmasıyla birlikte düğünü sonlandırarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Kaynak (İHA)

aw906516-02.jpg

aw906516-03.jpg

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Anne karnında kalbi duran bebek yeniden yaşama döndü Sağlık
Anne karnında kalbi duran bebek yeniden yaşama döndü
Emekli ve memur zamları şimdiden belli oldu. TÜİK'e göre enflasyon 1 bile değil binde 4 Ekonomi
Emekli ve memur zamları şimdiden belli oldu. TÜİK'e göre enflasyon 1 bile değil binde 4
Seçim sonrası Bingöl'de ekmeğe zam Güncel
Seçim sonrası Bingöl'de ekmeğe zam
Düğünde beton balkon çöktü: 9 yaralı Güncel
Düğünde beton balkon çöktü: 9 yaralı
Sele kapılan otomobildeki 2 kişi kayboldu Güncel
Sele kapılan otomobildeki 2 kişi kayboldu
Pınar Deniz estetik iddialarına videolu yanıt verdi Magazin
Pınar Deniz estetik iddialarına videolu yanıt verdi
Sıcak havanın kadınlara büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Sıcak havanın kadınlara büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı