İlber Ortaylı Suriyelilerle ilgili en büyük tehlikeyi açıkladı

Kaynak: Kafa TV
İlber Ortaylı Suriyelilerle ilgili en büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa Tv Youtube kanalında Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan İlber Ortaylı, Türkiye’de sığınmacıların bir süre sonra parti kuracağını iddia etti.

“YA PARTİ KURARLAR YA DA BİR PARTİYİ ELE GEÇİRİRLER”

“Başka göçmenlere benzemezler” diyen Ortaylı, “Suriyelilerin nüfusu çok artıyor bu bir gerçek. Bir müddet sonra parti kurabilirler buna emin olun başka göçmenlere benzemezler! Kendine göre bir parti kurar o bilmem ne. Partileşmeye başlar veya gider başka bir partinin içine girer. Suriye’de hiçbir zaman böyle vatan kavramı yok ama partilerin içine girip ele geçirme bütün vatandaşlarda var. Çok politikler o konuda” ifadelerini kullandı.

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