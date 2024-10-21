Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için karar çıktı. Futbolcular ifade vermişti

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında geçen yıl oynanan Süper Lig maçında büyük olaylar çıkmıştı. Papara Park’ta oynanan maçta Trabzonsporlu taraftarlar sahaya çok sayıda yabancı madde atmıştı. Sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar ile bazı Fenerbahçeli futbolcular arasında arbedeye varan olaylar çıkmıştı.

Sabah gazetesinden Özgür Özdemir’in haberine göre, olaylı maç sonrası savcılığın başlattığı soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürürken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Ayrıca 4 futbolcu için basit yaralama suçundan dosya savcılık uzlaştırma bürosuna gönderildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.