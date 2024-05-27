Olcay Kılavuz'u emniyet evrakları yalanladı. Azmettirici Tolgahan Demirbaş'la konuşmadım demişti

PEKİ NE BİLİNİYOR?

Gazete Pencere'nin haberine göre, Olcay Kılavuz her ne kadar Tolgahan Demirbaş ile iletişime geçmediğini ifade etse de, Ateş cinayetine ilişkin oluşturulan evraklar Kılavuz’u yalanlıyor. Suikasttan sonra Kılavuz ve Demirbaş, aynı gün içinde iki kez telefonla görüştü. Konuşmaların detayına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca, Kılavuz cinayet günü Demirbaş ile beş kez Facetime üzerinden konuştu. Facetime görüşmeleri, suç örgütü lideri Sedat Peker’in de kullandığı bir yöntem olarak biliniyor. Suç örgütlerinin, polis dinleme takibinden kaçınmak için Facetime aramalarını tercih ettiği biliniyor.