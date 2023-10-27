Öldürdüğü ağabeyi ile yan yana defnedildi

Osman Temiz Mahallesi 1024'üncü Sokak'ta dün Ahmet Yusuf Aksu ile ağabeyi Mehmet Kürşat Aksu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ahmet Yusuf Aksu, tabanca ile ağabeyine 7 el ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan ağabeyinin ardından evin banyosuna giden Ahmet Yusuf Aksu, aynı silahla kendini vurdu. Alışverişten dönünce 2 oğlunu kanlar içinde gören Selvi Aksu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kardeşlerin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Aksu kardeşler için bugün Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye 2 kardeşin yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.