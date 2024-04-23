Ölen arkadaşlarının doğum gününü bandoyla kutladılar

Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu ölen arkadaşları Halime Okur Yazıcı için bandoyla yürüyüş yaptı.

Bando takımı üyelerinden Meliha Okur kardeşi için sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Canım kardeşim Halime Okur Yazıcı bugün doğmuştu. Bir Cumhuriyet kadınıydı. Üç hafta önce bize veda etti. Bu bando takımıyla doğum gününü evrene müzik göndererek kutluyoruz. Biliyorum, hep maviş maviş bakarak bize el sallıyorsun. Sevgiyle.” dedi.

Bando takımının diğer üyelerinden Behiye Karasu Hoplan, “Bu takımın bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Desteğinizden dolayı kendim ve takımım adına çok teşekkür ediyorum sevgili Meliha Okur” ifadelerini kullandı.

Bando takımının bir başka üyesi Feriha Şen ise “Takımımla gurur duyuyorum, daha çok gidecek yolumuz, yapacak çok işimiz var. Buna bir de sizin enerjiniz ve desteğiniz eklenince her şey daha güzel olacak. İyi ki yanımızdasınız, bu bizim için çok kıymetli, teşekkürler” dedi.