Olimpiyat Oyunlarını başlatan İzmirli'yi açıkladı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyat oyunları bu sene Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye 18 spor branşında toplam 102 sporcuyla madalya arayacak.

Tüm dünyanın gözü toplam maliyeti 8 milyar Euro olan bu oyunlara çevrilecek.

Hiç düşündünüz mü, böylesine büyük bir spor organizasyonunu tarihte ilk kim başlattı?

Ya da şöyle soralım, olimpiyat oyunlarını tarihte ilk başlatan kişinin bir İzmirli olduğunu biliyor muydunuz?

Evet bir İzmirli başlattı.

Lidya kralı Pelops.

MÖ. 12'nci yüzyılda Spil dağı ve İzmir çevresine hükmeden, spor meraklısı Pelops.

Mitlere göre Lidya kralı Tantalus oğlu Pelops'u Tanrılara kurban etmiş ve etini onlara yedirmişti. Tanrılar bunu fark edince Pelops’u yeniden yaşama döndürdüler ve Tantalus'u cezalandırdılar, yerine

Pelops geçti.

Anadolu'lu Pelops Spil’den çok büyük bir servetle Yunanistan’a gitti ve orada da onu kral yaptılar.

Mora Yarımadası'nın Batı dillerindeki ismi olan Peloponnese Pelops'un isminden gelir.

Pelops spora meraklı bir kişilikte ve özellikle at arabası yarışlarında çok yetenekliydi.

Krallığını halkın gözünde taçlandırmak için her dört yılda bir Tanrı Zeus anısına spor oyunları düzenledi.

Yunanların yılları sayma yöntemleri bile bu oyunlar üzerine kuruldu. İki oyun arasına bir "Olimpiad" denirdi ve buna göre tarih atanırdı.

Bugün Milattan önce ve Milattan sonra terimlerinin kullanılıyor olması gibi.

Olimpiyat oyunları tüm Yunan halklarının katıldığı, büyük coşku ve heyecanla izlenen bir spor şöleniydi.

Bu oyunlar ev sahipliği yapan şehre diğer şehir devletlerine karşı büyük bir saygınlık ve politik avantaj kazandırıyordu.

Bu yüzden şehir devletleri bu organizasyonlara ev sahipliği yapmak için bazen savaşmak zorunda kalıyordu.

Bugün de pek farklı değil aslında.

Bir İzmirli'nin başlattığı olimpiyat oyunları için Paris'e gidecek 102 sporcumuza başarılar dileriz.