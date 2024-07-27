Olimpiyatların ilk gününde madalya yok ama umut var

Ve oyunlar başladı…

Sporcular alanlara çıkmaya başladılar…

Oyunların ilk gününde bizi de heyecanlandıran, madalyanın kıyısından döndüren müsabakalar izledik…

Özellikle Judoda madalyanın kıyısından döndük…

60 kiloda mindere çıkan Salih Yıldız’la üzüldük…

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen Judo müsabakalarında genç sporcumuz Salih Yıldız, son 16 turunda Jamaikalıyı, çeyrek finalde ise Gürcü sporcuyu mağlup ederek, yarıfinale çıktı…

Yarıfinal müsabakasında ev sahibi Fransız’a mağlup olan Salih Yıldız, bronz maçında Japon Nagayama karısında da tutunamayınca oyunları 5. Olarak tamamladı…

Üzüldük mü?

Gerçekten üzüldük…

Madalyanın kıyısından döndü Yıldız’ımız…

Judo da bir başka üzüntümüz ise kadınlarda mücadele eden ve oyunlara veda eden Tuğçe Beder oldu.

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Oyunların ilk gününde bizleri sevindiren bir haber ise Atıcılık’tan geldi…

Şevval İlayda Tarhan finalde yarışmayı hak kazandı…

Olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer alarak, Salih Yıldız’la bozulan moralimizi, Şevval ile düzelttik…

Atıcılıkta İsmail Keleş 10, Yusuf Dikeç 13, Şimal Yılmaz 42. Sırayı aldılar.

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Kadınlar boksta Hatice Akbaş ile sevindik, Gizem Özer ile üzüldük…

Paris Olimpiyat oyunları kadınlar boksta 54 kiloda ringe çıkan Hatice Akbaş, Büyük Britanyalı sporcuyu mağlup ederek son 16’ya kaldı…

İlk raundu rahat alan Hatice, ikinci raundu kaybetmesine rağmen, son raunt da müsabakaya ağırlığını koydu ve maçı kazanarak yoluna devam etti…

Dünya şampiyonu bir sporcuya yakışanı yaptı…

Hatice Akbaş’tan sonra ringe çıkan Gizem Özer, İtalyan sporcuya mağlup oldu ve oyunlara veda eden ilk boksörümüz oldu…

Erkekler 80 kiloda ringe çıkan madalya umudumuz Kaan Aykutsun ilk maçında İtalyan Salvatore Cavallaro’yu sayıyla mağlup ederek, adını bir üst tura yazdırdı…

İlk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0’la kazanan Kaan Aykutsun, ilk olimpiyatında ilk maçını rahat kazandı…

Kaan, oyunlardaki ikinci maçını iki olimpiyat şampiyonu Lopez’le oynayacak.

PİJAMA KIYAFETLER!

Olimpiyatlara katılan sporcularımıza biçilen kaftan, pardon kıyafetler konuşulmaya ve gündemdeki yerini korumaya devam ediyor…

Onca konuşmadan, yazılıp, çizilmeden sonra, benim de bir iki laf etmem “farz” oldu…

Sporcularımızın Paris’te üzerlerinde taşıdıkları kıyafetler, gerçekten de “pijama” stilinde…

Bizim Milli takımlarımızın giydiği klasik kıyafetlere ne oldu?

Sol göğüste ay-yıldız bayrak olan kruvaze lacivert ceket, sol gri ya da krem renginde pantolonlarla daha şık olmaz mıydı?

Sporcularımızın Paris Olimpiyatları açılış töreninde giydiği kıyafet hiç bir şekilde kabul edilemez…

Konu komşu bu kıyafetleri pijamaya benzetmede son derece haklı…

Yatağa mı girecekler bu kıyafetlerle?

Kıyafetleri yapan firmanın ismini verecek değilim, ama ülkemizin en pahalı ve en kaliteli kıyafetlerini üreten bir firma…

Ülkemize ve sporcularımıza daha yakışan kıyafetler olabilirdi…

Ne yazık ki, ülkemizle hiç, ama hiç bağdaşmayan bu kıyafetleri, sporcularımız da üzerlerinde taşımakta zorlanıyorlar diye düşünüyorum…

Bu kıyafetleri giymem için, üste para verecekler yine de giymem…

Gerçekten pijama yahu.

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Şimdi uyku zamanı…

Haydin yatağa…

İyi geceler, tatlı rüyalar, bol madalyalar bizim çocuklar…

Sporcuların üzerinde pijama türü bu kıyafetleri gördükten sonra başka ne denilebilir?