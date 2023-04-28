Sergio Oliviera: Mauro Icardi ve Gomis olayları geçmiş olaylardır

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveria, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisine kazanmak için gideceklerini söyledi.

Sergio Oliviera: Mauro Icardi ve Gomis olayları geçmiş olaylardır

Oliveira, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde 32. haftaya en yakın rakiplerinin 6 puan önünde girdiklerini aktaran tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluk uzun bir yol. Şimdiye kadar iyi geldik. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 6 maça kazanarak devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Oliveira, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda çıkacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Sırrımız ciddi ve hırslı olmak. Her maça aynı değeri veriyoruz. Derbi galibiyetleri önemli ama diğer maçları kaybettiğinizde derbilerin bir anlamı olmuyor. Biz kazanmaya hazırız. Bu maça da odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Takım içindeki arkadaşlığa değinen Oliveira, "Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis olayları geçmiş olaylardır. Biz bir aileyiz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz.'' dedi.

Kariyerinde Porto ve Roma formaları giyen Sergio Oliveira, "Galatasaray'ı Porto ve Roma seviyesinde görüyorum. Çok büyük ve önemli bir kulüp. Birçok şampiyonluk var ve her zaman şampiyonluk için mücadele ediyor. Ben de buraya bunun parçası olmak için geldim." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli futbolcu, gelecek sezonlarda Galatasaray ile bir Avrupa kupası kazanma ihtimallerinin sorulması üzerine, "Bu sezon önemli. İlerleyen yıllarda ne olup biteceğini bilmiyorum. Bir NBA röportajında, 'Kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz ama her gün mücadele etmek gerekiyor.' diyordu. Asıl önemli olan mücadele etmek." değerlendirmesinde bulundu.

''BURADA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM''
Sergio Oliveira, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Süper Lig'deki seviyeyi beğendiğini ancak geliştirilmesi gereken konular olduğunu belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Türkiye'de çok yüksek bir seviye var. İyi oyun oynanıyor ama geliştirilebilecek şeyler de var. İletişim ve pazarlama gibi konularda daha iyi olabiliriz. Ligde iyi oyuncular var. Sadece deneyimliler değil genç futbolcular da var. Onların daha büyük takımlarda oynama şansları var. Ben 30 yaşımda, mental ve fiziksel olarak iyi olduğum zamanda geldim. Burada harika bir şekilde karşıladılar. Hem Süper Lig'i hem de ülke olarak Türkiye'yi çok beğeniyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum." diyerek sözlerini tamamladı. (AA)

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın Siyaset
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı Teknoloji - Otomotiv
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis Güncel
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı Güncel
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi Dünya
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi Güncel
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı Dünya
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı