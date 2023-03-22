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Sergio Oliviera Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti mi? Sosyal medyadan açıkladı

Galatasaray'da Sergio Oliviera, Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti iddiaları hakkında bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 23:33
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Oliviera'dan flaş Kerem açıklaması

Sergio Oliviera Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti mi? Sosyal medyadan açıkladı
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Galatasaray'da Portekizli oyuncu Sergio Oliviera ile milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kavga ettikleri iddia edilmişti.

Bu iddiaların üzerine Oliviera, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Oliviera paylaşımında; "Kavga ettiğimizi söylüyorlar ama sen milli takımdasın. Çok akıllıklar her zamanki gibi. İyi şanslar kardeşim." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ise, "Galatasaray'da oynuyorsak bu yalan haberlere karşı mücadele etmek zorundayız. Teşekkürler kardeşim." sözlerini yazarak Portekizli oyuncuya yanıt verdi.

 

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