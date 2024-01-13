Olmayan çatışmanın sesini dinlettiler. İletişim Başkanlığı CNN Türk’ün canlı yayında dezenformasyon yaptığını açıkladı

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Olmayan çatışmanın sesini dinlettiler. İletişim Başkanlığı CNN Türk’ün canlı yayında dezenformasyon yaptığını açıkladı
CNN Türk canlı yayınında dün akşam Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çatışma çıktığına dair ortaya çıkan iddianın dezenformasyon olduğu açıklandı. İletişim Başkanlığı, iddianın yalan olduğunu açıkladı. Öte yandan canlı yayında olmayan çatışmanın sesinin dinletilmesi ise dikkat çekti.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Acı haberin gelmesi sonrası CNN Türk canlı yayınında konuşan Fulya Öztürk, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çatışma çıktığını iddia etti.

CNN Türk’ün yayınında Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde bazı silah sesleri duyuldu. Altınbaş Üniversitesi ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer ise duyulan silah seslerinin ‘kalaşnikof’ olduğunu savundu. Ancak kalaşnikof sesnin duyulandan daha tok ve kalın olduğu belirtiliyor.

Öte yandan söz konusu iddia sosyal medyada da gündem oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ortaya çıkan iddia sonrası İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. Açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" iddiası doğru değildir. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır.”

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