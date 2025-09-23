"Olmaz" dediği futbolcu Serdar Ali Çelikler'e lafını yedirdi!

2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi belli oldu. Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Ousmane Dembele ödülü kazanırken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in yıldız futbolcu hakkında geçmişti kullandığı sözler gündem oldu.

2025 Ballon d'Or Ödül Töreni, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. Erkeklerde Ballon d'Or ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele, kadınlarda ise Barcelona'lı Aitana Bonmati kazandı.

Özellikle son 2 sezonda yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Ousmane Dembele için Serdar Ali Çelikler'in geçmiş dönemde yaptığı yorum viral oldu.

OUSMANE DEMBELE SERDAR ALİ ÇELİKLER'İ UTANDIRDI!

Serda Ali Çelikler, Ousmane Dembele için, "Dembele'den olmaz. Raphinha'dan da olmaz. Bunlar çalım atmayı futbol zanneden adamlar. Futbol mantığı sonuç odaklı olmaktır. Topla gidecek, pas verecek. 'Bir bakalım' diyemezsin futbolda. Kervanı yolda düzemezsin. Bunlar kervanı yolda düzen tipler. Bir geçeyim sonra ne yapacağımıza bakarız diyen tipler. Böyle bir şey yok. Bak Ousmane Dembele'den bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

