TFF'den Arda Kardeşler için karar çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesinde verdiği kararlar ile gündem olan Arda Kardeşler için hareke geçti. Federasyon, tecrübeli hakemi istifaya davet ederken, kendisinden cevap gelene kadar maçlarda görev vermeme kararı aldı.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında hakem Arda Kardeşler'in kararları bordo-mavili camiada infiale neden olmuştu. Yaşanan skandal TFF Başkanı İbrahim Hacıomanoğlu'nu da kızdırırken, Riva'ya davet edilen 37 yaşındaki tecrübeli hakemin ifadesi alındı.

"KENDİ İSTEĞİNLE DÜDÜĞÜNÜ AS"

Yapılan hatalara tahammülü kalmayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e, "Kendi isteğinle düdüğünü as" dedi. Ancak deneyimli hakem bu talebe net bir cevap vermedi. TFF, Arda Kardeşler'den yanıt gelene kadar maçlarda görev vermeme kararı aldı.

FERHAT GÜNDOĞDU'YA SAHİP ÇIKTILAR

Öte yandan dört büyük kulübün de memnun olmadığı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa edeceği haberleri iddia edilmişti. Ancak TFF, dün akşam bu konu hakkında açıklama yaparak "MHK çalışmalarına devam ediyor. Görevinin başında" ifadelerini kullandı.

