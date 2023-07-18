Ölmek için her yolu denedi başaramadı

Boğulmak üzereyken bir yatın personeli tarafından kurtarılan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

Orman yangınlarına karşı müdahale edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki İçmeler bölgesinde çadırda kalan V.İ. adlı kişi, bugün uyuşturucu madde aldıktan sonra çadırını yakmaya çalıştı. Alevler kısa sürede büyüyünce paniğe kapılan şüpheli, denize atladı.

Yangın kontrol altına alındı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının ormanlık alana sıçramaması olası bir faciayı önledi.

Denizde boğuluyordu

Denize atlayan V.İ., açığa doğru yüzdü. Ancak uyuşturucunun etkisiyle boğulma tehlikesi yaşadı. Yakınlardaki bir yatın personeli, botla giderek V.İ.'yi sudan çıkardı ve kıyıya getirdi.

Polise direndi

Kurtarılan V.İ., polis ve zabıta ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, "Ailemle sorunlarım vardı ve 3 gün önce buraya gelip çadır kurmuştum. Bugün kendimi ve çadırımı yakmak istedim ama olmadı. Sonra da denize atlayıp boğulmak istedim, kurtuldum." şeklinde konuştu.

V.İ., daha sonra polisin silahına el uzattı ancak engellendi. Şüpheli, polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.