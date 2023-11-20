Ölmek için polislere yalvardı. Çantasından iki kelimelik not çıktı

Milliyet'ten Fazilet Şenol'un derlediği habere göre; İngiltere'de çevresine sıcakkanlı ve güleryüzlü davranan bir kişi olarak tanınan 23 yaşındaki Gracie Spinks'in hayatı ev ve iş arasında geçse de çok sevdiği binicilikten ya da diğer hayallerinden vazgeçmiyordu.

Ancak genç kızın hayatı eski meslektaşının onu takip etmesiyle tepetaklak oldu.

35 yaşındaki Michael Sellers, genç kadını takip ediyor, Spinks ise endişelerini polise bildiriyordu. Kendisine gösterdiği ilgiyi sıcak karşılamayan Spinks, net bir tavır sergiliyordu. Üstelik onları 'eski meslektaş' yapan şey de Sellers'ın genç kadına olan ilgisiydi. Çalıştıkları firma, genç kadına rahatsızlık veren adamı işten çıkartsa da olaylar hiç de beklenildiği gibi ilerlemedi.

'TATLI VE ŞEFKATLİ' BULUYORDU

Spinks aslında bir zamanlar ondan 12 yaş büyük Sellers'ın 'tatlı ve şefkatli' olduğunu düşünüyordu. Onunla iş dışında yemek yemek, yürüyüşe çıkmak ve evine gitmek için birkaç kez buluşmuştu. Ancak Aralık 2020'de evinde yaşadığı bir olaydan sonra aralarına mesafe koymak gerektiğine karar verdi. Bu karardan sonra Sellers, sipariş ettiği bazı eşyaları almak için eski kız arkadaşının evini ziyaret etti.

Kibar bir tutum sergilemek isteyen Spinks onu içeriye davet etti. Ancak Sellers, bu ziyareti esnasında Spinks'i öpmeye başladı ve onu taciz etmeye kalktı. Spinks ondan durmasını istedi ve 16 Aralık 2020'de Sellers'a bir mesaj göndererek onun harika bir adam olduğunu, hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün olduğunu ancak bir ilişki kurmaya vakti olmadığını söyledi.

Genç kadının mesajından sonra Sellers'ın sabah yaptığı ilk şey iş yerine gidip onunla konuşmaya çalışmak oldu. Ancak Spinks kararlıydı. Sellers'ın takıntılı hali giderek daha da artıyordu. 4 Şubat 2021'de Sellers'ın tacizleri artık genç kadın için dayanılmaz bir hale gelmişti. Spinks, yaşadıklarını polise bildirse de çabaları sonuçsuz kaldı. Sadece birkaç ay sonra korktuğu şey başına geldi.

CESEDİ 150 METRE İLERDE BULUNDU

İyi bir binici olan Spinks, her zamanki gibi 18 Haziran 2021 sabahı her şeyden habersiz atı Paddy'le ilgileniyordu. Ancak boğazına aldığı 10 bıçak darbesi onu bir anda hayattan kopartacaktı.

Spinks'in öldürüldüğü gün şaşırtıcı bir şekilde Sellers'ın cesedi de sabah saat 11.00'den hemen sonra iki kişi tarafından sadece 150 metre ilerideki çalıların arasında bulundu. Evindeki komodinde, üzerinde 'genç kadının ona söylediği yalanlar'la baş edemediğini belirttiği ve "Herkesi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim" diye devam ettiği bir not bulundu. Adli tabibin açıklamalarına göre Sellers'ın hayata veda notunda, Spinks'i öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği belirtiliyordu.

DAHA ÖNCE 8 KADINI DAHA TAKİP ETMİŞ

Ölümleri araştıran polis, Sellers'ın daha önce 8 kadını daha takip ettiğini ortaya çıkardı. Spinks'in tıbbi ölüm nedeni olarak boynundaki bıçak yarası gösterildi. Birkaç ay önce Spinks, romantik bir ilişki sürdürmeyi reddetmesinin ardından Sellers'ı işverenlerine ve polise taciz endişeleri nedeniyle bildirmişti. Sellers, onunla izinsiz olarak iletişim kuruyor, hakkında bilgi toplamak için diğer iş arkadaşlarını takip ediyor ve onu iş yerindeki kameralardan gözetliyordu.

Bütün bunların üstüne Seller, Spinks'le ilişkisi olduğu konusunda da ısrarcı davranıyordu. Spinks'in şikâyetleri sonucu, bu olay Derbyshire polisi tarafından yalnızca düşük riskli olarak derecelendirildi ve kendisine tavsiyelerde bulunuldu. Gracie'nin annesi Alison Ward, polisin olayı yeterince araştırmadığını ve prosedürleri takip etmediklerini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN 'YALAN SÖYLEME' NOTU

Spinks'in ölümünden yalnızca bir ay önce, içinde cinsel gücü artıran mavi haplar ve "Yalan söyleme" yazan bir not ve bir çanta dolusu silah, genç kadının atının ahırda tutulduğu yerin yakınındaki dizgin yolunda bulunmuştu. Ancak bu durum polis tarafından önemsenmedi. Çünkü bir memur bunların tiyatro malzemesi olduğuna inanıyordu. Daha sonra bu parçanın, iş yerinde kadınları taciz etme geçmişi olan Sellers'a ait olduğu ortaya çıktı.

Otopsi, Gracie'nin 18 Haziran 2021'de sabah saat 08.03 ile 08.10 arasında öldürüldüğünü belirledi. Cesedi, 08.13'te polisi arayan bir kadın tarafından bulundu. Gracie Spinks'in ölümünden önce, Sellers'ın 8 kadını takip ve taciz ettiği ortaya çıksa da polis memurları tekrardan bu konunun üstüne durmadılar. Şimdi Spinks'in ailesi polis güçlerinin ısrarlı takip mağdurlarıyla ilgilenecek özel yöneticiler ve savunucular görevlendirmesi için kampanya yürütüyor. Gracie'nin ailesi, daha fazla fon sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için polis güçlerinin daha etkili bir şekilde hareket etmesi için çağrıda bulunuyor. Derbyshire Polisi Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer, gelecekteki ölümleri önlemek için alınacak önlemleri içeren bir rapor yayınlayacaklarını duyurdu.