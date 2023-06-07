Ölüdeniz’de su altı temizliği

İHA



Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesinde Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) öncülüğünde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı, Atatürk Burnu mevkisinde düzenlenen etkinlikte denizaltı ve koy temizliği yapıldı. Temizlik etkinliğine 4 gönüllü dalgıç katıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla denizden lastik, metal, plastik ve cam gibi atıkları çıkardı.

Dalgıçların deniz dibi temizliği, su altı kamerasıyla görüntülendi. Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) ile Emlak Katılım Bankası personelinin de katıldığı 22 kişilik ekip, teknelerle Deve Plajı, Soğuksu ile Darboğaz koyunda çevre temizliği yaptı. Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte Kumburnu Plajı'nda dev Türk bayrağının açıldı. Dragon Yamaç Paraşütü firması pilotları gökyüzünde Türk Bayrağı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bayrağını açtı.



Özel bir plajın müdürü Burak Ardahan, “Her yıl 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde bizlerde bugün bir etkinliğe imza attık. Kıyılarda temizlik çalışması yapıldı. Dalgıçlarımız su altına dalarak temizlik yaptılar. Bu etkinlikte amacımız çevre bilinci oluşturarak, doğamızı korumak gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak” dedi.



Müdür Burak Ardahan, “Bu yıl dünya çevre örgütünün 5 Haziran’da kutlamış olduğu dünya çevre gününün teması da plastik atıklardı. Plastik atıklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü doğada en zor kaybolan ve geri dönüşümü mümkün olan bir ürün. Bildiğiniz üzere şuan pasifik okyanusunda 2 kilometrelik plastik atık mevcut. Bizde mavi bayraklı bir plaj olarak temizlik kriterlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İçeride elektrik şarjlı araçlarımızla misafirlerimizi girişten buraya kadar taşıyoruz” diye konuştu.

Ölüdeniz’de dalış eğitmenliği yapan Tolunay Ulaş Güngör, “Daha önce dalış yaptığımız yerlerden sürekli çöp topluyoruz. Bugüne özel daha detaylı daha profesyonel ve daha yoğun bir aramayla su altındaki çöpleri topladık. Su altında daha çok plastik terlik, gözlük, plastik bardak, rüzgar ile uçan şemsiyeler genel olarak plastik atıklar yoğunluktaydı. Bunların bulunması daha kolay olduğu için zorlanmadan temizliğimizi kolaylıkla yapıyoruz. Herkesi doğamızı korumaya davet ediyorum” diye konuştu.