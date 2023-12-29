Poşetlere zam geliyor ama vatandaş ödemeyecek. Marketlerin aradaki zararı nasıl kapatacağı belli oldu

2024 yılı gelmeden zamlı fiyatlar gelmeye başladı. Marketlerdeki ürünlerin fiyatları şimdiden değişiyor. Zam gelecek ürünlerin de sinyali verilmeye başlandı. Asgari ücret 17 bin 2 TL oldu ama Şubat- Mart ortasında maaşlar eriyip gidecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni yılda geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarını açıkladı.

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre tüketici açısından poşet fiyatlarına zam gelmedi. Poşet fiyatları 25 kuruştan satılmaya devam edecek.

Ancak marketlerin devlete ödeyeceği tutar ise arttı.

Adet başına ödenen 38,5 kuruş 60 kuruşa çıkarıldı. Vatandaş ödemeyecek sadece satıcı ödeyecek.

MARKETLER ZARARI ETKİLETLE KAPATACAK

Marketler ödeyeceği fazla tutarı ise etiklerden çıkaracak. Marketler, ürünlerin fiyatlarını kat be kat artırarak zararı kapatacak. Şimdiden marketler zamlı fiyatlara adım atmaya bile başladı.

Ürünlerin yeni yıldan sonra fiyatları kat kat artacak. Olan yine vatandaşa oluyor. Vatandaş ödemeyeceği kuruşun yine acısını çekecek. Yeni asgari ücretle bile geçinemeyecek olan vatandaşın beli büküldükçe bükülüyor.

Sosyal medyada da konuya dair birçok yorum yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları ise şunlar “Olan yine vatandaşa oldu, vatandaş daha ne yapsın, vatandaş 35 kuruş değil daha fazlasını ödeyecek”.

Öte yandan Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu asgari ücretin açıklandığı akşam bile etiketlerle oynandığını iddia etti.

Ödenmeyecek kuruşun zararını bile vatandaş ödeyecek.

Öte yandan poşetin ücretli olması uygulaması 2019 yılından beri devam ediyor. Bazı vatandaşlar torba kullanırken bazıları da poşet almayı tercih ediyor.