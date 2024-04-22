Kitap okumanın iki hastalığı bitirdiği ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi

Erhan Songür
Kitap okumanın iki hastalığı bitirdiği ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi
Doğru kitapları okumanın depresyon ve anksiyeteyi iyileştirdiği ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi.

Dünya genelinde 300 milyondan fazla insanı etkileyen ve her yıl yaklaşık bir milyon insanın intihar nedenlerinden biri olarak kabul edilen majör depresyon, bireylerde sosyal uyum, işlevsellik ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açan tekrarlayıcı bir ruhsal bozukluk olduğu biliniyor.

Kitap okumanın sağlık açısından birçok faydasının olduğu biliniyor. Son olarak doğru kitapları okumanın depresyon ve anksiyeteyi iyileştirdiği ortaya çıktı.

Uzman Psikiyatrist Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, depresyonun önemli bir iş gücü kaybına ve toplum için ekonomik yüke yol açtığını belirtti.

Depresyon tedavisinde sıklıkla antidepresan ilaçlar kullanılırken, psikoterapiye erişmekte güçlük yaşayan hastalar için bibliyoterapinin önemli bir ek “ilaç” olduğunu vurguladı.

Araştırmalar, kitap okumanın depresyon tedavisine katkı sağladığını gösteriyor.

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İşte kitap okumanın faydaları:

1. Beyin Bağlantılarını Güçlendirir: Düzenli kitap okuyan kişilerin beyinlerindeki bağlantılar güçlenir.

2. Empati Yeteneğini Artırır: Kitap okumak, kişinin empati yeteneğini geliştirir.

3. Kelime Dağarcığını Zenginleştirir: Düzenli kitap okuyan kişiler daha fazla kelime kullanır, çünkü kelime dağarcıkları gelişir.

4. Stresi Azaltır ve Rahatlatır: Kitap okuyan kişilerin stres düzeyi azalır ve daha rahat hissederler.

5. Daha İyi Uyku Kalitesi Sağlar: Düzenli kitap okuyan kişiler geceleri daha rahat ve dingin uyurlar.

6. Depresyon Belirtilerini Azaltır: Kitap okumak, zamanla depresyon belirtilerinin azalmasına destek olur ve baş etmeyi kolaylaştırır.

Kitap okuma alışkanlığı, hem zihinsel hem de duygusal sağlığımız için önemlidir.

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon, bireylerin kendini psikolojik olarak iyi hissetmediği, uzun süre devam edebilen ve günlük yaşamı etkileyen bir ruhsal rahatsızlıktır.

Depresyonun belirtileri arasında motivasyon eksikliği, değersizlik hissi, karamsarlık, mutsuzluk, suçluluk duygusu, ölüm ve intihar düşünceleri bulunur.

ANKSİYETE NEDİR?

Anksiyete, gerçekte olmayan ancak gelecekteki olası tehditlere karşı kaygı ve korku hissedilen bir ruhsal bozukluktur.

Anksiyetenin belirtileri arasında sıkıntılı ve gergin ruh hali, dikkat ve hafıza sorunları, ölüm korkusu, kendine veya bulunduğu ortama yabancılaşma hissi, çarpıntı ve mide ağrısı yer alır.

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