AKP’yi eleştirdiği için AKP’den ihraç edilen Pelin Gündeş isyan etti: Ölüm tehditler alıyor, trafikte takip ediliyorum

AKP ile çözüm süreci ve mültecilerin geri kabul anlaşması konularında ters düşen ve 4 yıl boyunca kendisine mobbing yapıldığını söyleyen eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş, tehdit edildiğini ve birilerinin kendisini sürekli takip ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gündeş, terör örgütünün kendisini ölümle tehdit ettiğini ifade ederken, trafikte kimliği belirsiz kişilerce takip edildiğini, gizlice fotoğraflarının çekildiğini ve evinin önünde nöbet tutan Ortadoğulu (Suriyeli, Afgan) tiplerin olduğunu söyledi.

Tüm bu anlattıklarına rağmen devletten talep ettiği korumaların sağlanmadığını dile getiren Pelin Gündeş, "Kimleri kimleri koruyan Devletimiz bana niçin koruma vermiyor?" diye isyan etti.

Pelin Gündeş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü tarafından ölümle tehdit ediliyorum. Trafikte kimliği belirsiz araçlarca takip ediliyorum. Restoranlarda tanımadığım şahıslarca takip edilerek gizlice resimlerim çekiliyor. Evimize çıkan çıkmaz sokakta esmer Ortadoğulu görünümlü şahsılar bekliyor.

Beyaz Doblolar tarafından takip edilip yolum kesilerek kenara çek deniyor. Plakasız araçlar tarafından takip ediliyorum. Kaldığım otelde kapıma klimacı açın diyen otelin tanımadığı şahıslar geliyor. Açmıyorum da kurtuluyorum.

Bu kadar vukuata rağmen niçin hala şahsıma koruma verilmiyor? Daha ne olması gerekiyor? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre Devletin benim yaşam hakımı koruma yükümlülüğü var! Kimleri kimleri koruyan Devletimiz bana niçin koruma vermiyor?"

AKP’den ihraç edilen Gündeş, yüzlerce şehidin gelmesine sebep olan sözde Çözüm sürecinde AKP’ye çok karşı çıktığını ve Türkiye’yi göçmen çöplüğüne çeviren Geri Kabul anlaşmasına itiraz ettiğini açıklamıştı.