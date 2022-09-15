Eski AKP'li vekilden Sedat Peker'e dua

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda bulunulmuş ve bir kişi yaralanmıştı. AKP'li eski vekilden flaş bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pelin Gündeş, "Allah Sedat Peker’in yardımcısı olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine dün sabah silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının, bu sabah 09.30'da gerçekleştiği duyuruldu. Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti.

Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.