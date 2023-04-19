Ölümcül hastalığa yakalanmış olabilirsiniz. Gözleriniz şiş şekilde uyanıyorsanız dikkat

Haber Global’in haberine göre; Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, çoğu kişinin sağlık sorunlarının belirli bir ilerleyiş yaşamadan doktora gitmeyi tercih etmediğini hatırlatarak diyabetten hipertansiyona, damar değişikliklerinden pıhtı atımına kadar birçok hastalığın önüne geçmek için erken teşhisin önemini vurguladı.

GÖZLERDEKİ ŞİŞLİK GİZLİ KALP HASTALIĞININ HABERCİSİ OLABİLİR

Gözlerdeki sabah şişkinliğinin kalp hastalığın bir belirtisi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, “Uyku anımızda başımız kalp hizasına gelmektedir. Uyku anında vücutta en fazla göz kapaklarında ödem birikimi oluşabilir. Uyandığımızda ise gözlerimizde şişlik hissedebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde azalan bu şişlik gibi şikayetler gizli kalp hastalığının uyarıları olabilir.” İfadelerini kullandı.

“ERKEN TEŞHİS ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA KARŞI HAYAT KURTARABİLİR”

Düzenli muayene ile erken tespit edilen hastalıklarda tedavi şansının artacağını ve bu durumun ölümcül hastalıklara karşı hayat kurtarabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Göçgil, “Diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların teşhisinde geç kalınması hastalığın ilerlemesine neden olmakta ve gözlerimizde tahribat oluşumuyla sonuçlanmaktadır. Bu durum görmenin azalmasına ve hatta kalıcı görme kayıpları ile sonuçlanabilmektedir.” dedi.

“BU GRUPTAKİ İNSANLAR KALP KRİZİ RİSKİ TAŞIR”

Özellikle doğuştan gelen kolesterol yüksekliklerinde gözde iris etrafında beyazımsı halka oluşumu görülebilir. Bu gruptaki kişilerin kalp krizi riski açısından kolesterol düzeylerini takip ettirerek kalp sağlığı açısından uzman doktor takibinde olması önem taşır.”