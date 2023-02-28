Bu belirtiye dikkat. Ölümcül hastalık gözlerden ortaya çıkıyor

Sessiz katil olarak bilinen yüksek kolesterol hastalığı belirti vermeden oldukça tehlikeli durumlara neden olabileceği bildirildi.

Tedavi edilmeyen yüksek kolesterol damarları tıkayarak kalp krizi ve inme riskini artırdığı vurgulandı.

Uzmanlar yüksek kolesterolde erken teşhis ve doğru tedavinin önemini vurguladı. Gözlerde ortaya çıkan kolesterol belirtisine dikkat etmenin gerekliliğinin altı çizildi.

GÖZDEKİ BELİRTİ ERKEN UYARI VERİYOR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ( CDC), kolesterol belirtisini şu şekilde tanımladı:

“Korneanızın dış tarafında yarım ay şeklinde beyazımsı gri bir renk. Doktorunuz, klinik bir muayene sırasında ailesel hiperkolesteroleminin (AH) fiziksel belirtilerini tespit edebilir, ancak FH'li herkeste bu belirtiler görülmeyebilir”

Bu durum vücutta ekstra kolesterol biriktiğinde meydana geldiğini ifade etti.

KOLESTEROL BELİRTİLERİ

“FH'nin bu fiziksel belirtileri, vücudun farklı bölgelerinde ekstra kolesterol biriktiğinde ortaya çıkar.”

Ayırt edici yay şeklinin görünümünün yanı sıra Heart UK , FH'nin diğer fiziksel belirtilerinin şunları içerdiğini söyledi:

Ellerinizin eklemlerindeki şişmiş tendonlar ve ayak bileğinizin arkasındaki Aşil tendonunuz (tendon ksantoma). Bunlar küçük yağlı topaklar gibi görünebilir.

Gözlerinizin çevresinde ve göz kapaklarınızda kabarık, soluk, sarımsı lekeler (ksantelazma).

Düşük kolesterol için yaşam tarzı değişiklikleri 'çoğu zaman' yeterli olmayacaktır.

Yaşam tarzına bağlı yüksek kolesterolde olduğu gibi FH, kalp hastalığı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

CDC şöyle diyor:

“Hiperkolesterolemin (AH) yaklaşık 250 kişiden birini etkileyen ve genç yaşta koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığını artıran genetik bir bozukluktur. FH'li kişilerde, bazen 'kötü kolesterol' olarak adlandırılan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün kan seviyeleri yükselmiştir. Kanınızda çok fazla LDL kolesterol olması, koroner arter hastalığı geliştirme veya kalp krizi geçirme riskinizi artırır.”