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Meyve değil mucize. Kolesterolü düşürüyor. Kanseri önlüyor

Elmanın faydaları saymakla bitmiyor. Elmanın kolesterolü düşürmesi ve kanseri önlemesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:19
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Meyve değil mucize: Elma Kolesterolü düşürüyor. Kanseri önlüyor

Meyve değil mucize. Kolesterolü düşürüyor. Kanseri önlüyor
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İnsanların gerek öldüren gerekse korkutan hastalıklara karşı doğal besinlere yönelmesi dikkat çekti. Bunlarda birisi olan elmanın faydaları saymakla bitmiyor. Kanseri önlemenin kesin bir yolu olmasa da, elmalar bu hastalıklarla mücadelede rol oynayabileceği bildirildi. Elmanın çözünür lifinin şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini ve kan şekeri düzeylerini iyileştirebileceğini uzmanlar ifade etti.

Elmayla ilgili detaylar…

ELMA NEDİR?

Elma, gülgiller familyasından kültürü yapılan bir meyve türü. Eski Türkçede ‘alma’ diye bilinen adının, meyvenin rengi olan "al"'dan geldiği bilinmektedir. Elmanın ilk olarak Kuzey Anadolu'da, Güney Kafkaslar, Rusya'nın güneybatısında kalan bölgeler ve Orta Asya dolaylarında ortaya çıktığı sanılmaktadır.

ELMANIN FAYDALARI

-Elmayı ısırarak yemek ağız ve diş sağlığı için faydalıdır. Çiğneme periodontal hastalıklara karşı koruma sağlar

-Kanseri önlüyor

Kanseri önlemenin kesin bir yolu olmasa da, elmalar bu hastalıklarla mücadelede rol oynayabilir. Çalışmalar elmalarda bulunan antioksidanlarla ilgili olduğunu düşündükleri belirli kanser riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Geçmişte yapılan araştırmalar, elmanın antioksidan bakımından yüksek olduğunu ve laboratuvar çalışmalarında bu antioksidanların kanser hücresi büyümesini sınırladığını göstermiştir.

-Diyabet dostudur

Tip 2 diyabetiniz varsa, beslenmenize elma eklemeyi düşünün. Elbette, onlar bir meyvedir, ancak diyabetli kişilerin meyve yiyemeyeceği yaygın bir yanılgıdır. Mayo Clinic, bu durumda, elmanın çözünür lifinin şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini ve kan şekeri düzeylerini iyileştirebileceğini belirtiyor. Artı, Mayo başına, çözünmez lif içeren sağlıklı bir diyet, ilk etapta tip 2 diyabet geliştirme olasılığınızı azaltabilir.

-Zengin su içeriğinin yanı sıra birçok vitamin ve mineral içermektedir. Elmanın sağlığa faydaları; lifli yapısı (pektin) ve antioksidanlar (polifenoller, C vitamini) ile bağlantılıdır.

-Başta C, A, K, E ve B vitaminleri açısından zengin olan elma içerdiği mineraller ve eser elementlerle hem enerji verir hem de hücre koruyucudur. Zengin su içeriği ile vücudun düzgün çalışması için gerekli olan hidrasyonu sağlar.

-Elmanın zengin lif ve antioksidan bileşenleri kolesterol düşürücü etkileriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamakta, diyabet ve obezite oluşumunun önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Özellikle meyve ve sebzelerden oluşan lif açısından zengin bir beslenme birçok kronik hastalık riskinin azalmasına katkıda bulunur.

-Elma çözünen ve çözünmeyen lif bakımında zengin bir içeriğine sahip olduğu için tok tutar, iştahı keser, bağırsakları çalıştırır, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlığı önler. Bağırsak sağlığını koruması bağışıklık sistemini de desteklemektedir.

-Antioksidanlar serbest radikallerin zararlı etkileriyle mücadele etme özelliğine sahiptir. Serbest radikaller hücrelerin erken yaşlanmasına neden olurlar. Tütün veya alkol tüketimi, güneşe maruz kalma, kirlilik vb. durumlarında serbest radikallerin üretimi artar. Serbest radikallerin etkilerine karşı koymak için yeterli miktarda antioksidan tüketmek sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

-Elmanın antioksidanlar ve özellikle polifenollerdeki zenginliği, cilt dahil olmak üzere hücresel yaşlanmayı hızlandıran serbest radikallere karşı savaşarak elmayı yaşlanma karşıtı bir besin haline getirir.

-Elma polifenollerinin, özellikle kuersetin gibi flavonoidleri, çeşitli kanser ve metastaz türlerinin riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Karaciğer,  akciğer ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Kuersetinin, antiviral ve antienflamatuar özellikleri de bulunmaktadır.

GÜNLÜK KAÇ PORSİYON ELMA TÜKETİLMELİ?

Ergenler ve yetişkinler için 100 ila 150 g elma tüketilmesi önerilmektedir. Elma suyu veya komposto ile karşılaştırıldığında, bütün elma en iyi tokluğu sağlayan formdur. Glisemik indeksi düşük olsa da meyve şekeri içermektedir bu sebeple diyabet hastalarının elmayı ölçülü bir şekilde tüketmesi gerekmektedir.

ELMA NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Serin ve karanlık oda ısısında 7-8 gün, buzdolabında 4 ila 6 hafta muhafaza edilebilir. Elma kesildiğinde ya da soyulduğunda havayla temas ettiği için kararan bir meyvedir. Yarım elma yenmek istendiğinde kalan yarısına limon sıkılıp streç film ile kaplanarak muhafaza edilebilir.
 

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