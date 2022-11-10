Tedavi edilmezse felç ve kalp krizi riski yüksek. Sessiz katilin ilk belirtisi yürürken ortaya çıkıyor

Mynet’te yer alan habere göre; Toplumda birçok kişi yüksek kolesterol hastası olmasına rağmen hastalığının farkında olmadığı bildirildi Yüksek kolesterol için erken ve doğru tedavi yöntemi izlenmemesi kalp krizi, felç riskini artırması korkuttu. Yüksek kolesterole neden olan çok çeşitli etkenlerinin olduğu biliniyor. Ancak sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam kolesterol riskini oldukça artıran faktörler arasında üst sırada bulunduğu vurgulandı.

İYİ BİR HABER DEĞİL, BACAKLARINIZ DA DARBE ALIYOR VE ‘İLK GÖZE ÇARPAN’ İŞARETİ TETİKLİYOR

Arterlerinizde sessizce biriken yüksek kolesterolü bırakmak, bu alanda plak birikimini teşvik ettiği vurgulandı. Kolesterol dışında, plaklar yağlı maddeler, hücresel atık ürünler, kalsiyum ve fibrin birikintileri içerdiği bildirildi. Arterler bu karışımı çok fazla içerdiğinde kalınlaşıyor ve sertleşiyor. Bu, kan akışınız için iyi bir haber değil, bacaklarınız da darbe alıyor ve ‘ilk göze çarpan’ işareti tetiklediği ifade edildi.

AĞRI VE KRAMPLARA DİKKAT

Cleveland Clinic'e göre bacaklarınıza akan kan eksikliği bazen periferik arter hastalığı veya kısaca PAH olarak bilinen ‘yaygın’ bir duruma neden oluyor. Neyse ki, bu durum, hareket ettiğinizde ve yürüdüğünüzde uyarı işaretlerini tetiklediği vurgulandı. PAD tarafından tetiklenen ‘ilk göze çarpan semptom’ bacak rahatsızlığı, ağrı veya kramp olduğu biliniyor.

YÜRÜDÜKTEN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Mayo Clinic, şu ifadeleri kullandı:

“Çoğu zaman bu ağrı, durumun ciddiyetine bağlı olarak, belirli bir hızda ve belirli bir süre yürüdükten sonra bacaklarda ortaya çıkar. Bu ağrı başta sabit değildir, sadece aktivite ile gelişir ve dinlenince geçer. Bu geçici doğası nedeniyle, bu ağrıya genellikle aralıklı topallama denir.”

YORGUN HİSSETTİREBİLİR

Mayo Clinic sözlerine şunları ekledi:

“Egzersiz sırasında başlar ve dinlenme ile biter. Klodikasyon kötüleştikçe, ağrı istirahat sırasında ortaya çıkabilir. ” Ayrıca bacak kaslarınızı uyuşuk, zayıf, ağır ve yorgun hissettirebilir.”

YAŞAM AKTİVİTELERİNİZİ ENGELLEYEBİLİR

Cleveland Clinic, bu kırmızı bayrak işaretinin "golf yapmak veya torunların peşinden koşmak" gibi olağan günlük aktivitelerinize katılmanızı engelleyecek kadar şiddetli olabileceğini açıklıyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Yüksek kolesterol seviyesini düşürmek için kolesterol düşürücü bir diyet, peynir, tereyağı, sosis ve bisküvi gibi doymuş yağ alımınızı azaltmaya odaklanır. Bununla birlikte, çözünür lif alımınızı artırmak da seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir.

Diğer yararlı yaşam tarzı değişiklikleri arasında alkolü azaltmak, sigarayı bırakmak ve egzersiz yapmak yer alır. Ayrıca her gece altı saatten az uyuyan kişilerin kötü kolesterol olan LDL'ye sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu bulundu.

DİĞER KOLESTEROL BELİRTİLERİ

Bacaklarınızdaki ağrının yanı sıra, PAD sonunda aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka anlatı belirtilerine neden olabilir:

-Dinlenirken, özellikle geceleri düz yatarken ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda yanma veya ağrıyan ağrı

-Ayaklarınızdaki serin cilt

-Cildinizde kızarıklık veya diğer renk değişiklikleri

-Daha sık enfeksiyonlar

-İyileşmeyen ayak parmakları ve ayak yaraları