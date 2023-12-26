Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu

Bursa’da bir grup gencin eğlence anlayışı herkese pes dedirtti. Gezintiye çıkmak için bir araya gelen gençlerden biri aracın kaputuna çıktı.
Arkadaşını kaputun üzerinde gören araç sürücüsü hızla gaza basıp anayola çıktı. Kaput üzerinde ölümle burun buruna gelen genç, arkadaşına ‘dur’ ikazları yaptı ancak sürücü aldırmadı.
CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER
Dakikalarca anayolda ilerleyen sürücü, ölüme davetiye çıkardı. Sürücünün yanında bulunan arkadaşları ise kaputtaki arkadaşlarını cep telefonuyla kayda aldı.
O anlar sosyal medyadan paylaşılırken, bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.