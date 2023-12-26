Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu

Kaynak: İHA
Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu
Bursa'da bir otomobilin kaputuna çıkan şahıs, hem kendini hem de başkalarını tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Bursa’da bir grup gencin eğlence anlayışı herkese pes dedirtti. Gezintiye çıkmak için bir araya gelen gençlerden biri aracın kaputuna çıktı.

Arkadaşını kaputun üzerinde gören araç sürücüsü hızla gaza basıp anayola çıktı. Kaput üzerinde ölümle burun buruna gelen genç, arkadaşına ‘dur’ ikazları yaptı ancak sürücü aldırmadı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Dakikalarca anayolda ilerleyen sürücü, ölüme davetiye çıkardı. Sürücünün yanında bulunan arkadaşları ise kaputtaki arkadaşlarını cep telefonuyla kayda aldı.

O anlar sosyal medyadan paylaşılırken, bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

aw106336-01.jpgaw106336-02.jpgaw106336-03.jpg

Son Haberler
İşte o çadırın içi. Belki de son yemekleriydi. 4 şehit komando da orada Gündem
İşte o çadırın içi. Belki de son yemekleriydi. 4 şehit komando da orada
Müge Anlı'nın programında arkadaşını vurduğunu itiraf etti Gündem
Müge Anlı'nın programında arkadaşını vurduğunu itiraf etti
Beşiktaş'ta bir kişi, yolcu seçen taksiciyi dövdü Video
Beşiktaş'ta bir kişi, yolcu seçen taksiciyi dövdü
Bebek ve çocuklar ne zaman uyumalı? Çocuklar hangi saatte uyursa daha çabuk büyür? Sağlık
Bebek ve çocuklar ne zaman uyumalı? Çocuklar hangi saatte uyursa daha çabuk büyür?
Erbil'de uçuşlar askıya alındı Dünya
Erbil'de uçuşlar askıya alındı
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile final mi yapacak? Magazin
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile final mi yapacak?
Merkez Bankası'nın eski kara kutusu asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası'nın eski kara kutusu asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı