Beşiktaş'ın Başkent'teki düellodan nasıl galip çıktığını Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Valerien Ismael değişik bir teknik adam. Şaşırtmayı seviyor. Rakibi de, kendi takımını da. Genellikle ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle şaşırtıyordu, bu kez ilk onbirde şaşırttı. Ersin'in yerine Emre Bilgin'i koydu kaleye. Nedenini de kadroda rekabeti diri tutmak istediği gerekçesiyle açıkladı.

Enteresan tabi. Birinci kaleciyi rekabet diye birden yedeğe çeken teknik direktör pek görülmez. Ama dedim ya; değişik bir adam bu Ismael!

Beşiktaş, Ankara'da maça geride kalan karşılaşmalardakinden farklı başladı. Bu kez başlama düdüğü ile birlikte baskı kurmadı, kuramadı. Bunda belki de Ankaragücü'nün aynı şekilde karşılık vermek istemesinin de etkisi vardı. Ayrıca Ankaragücü yeni teknik direktörü ve yeni transferi Tolga Ciğerci'nin takımdaki etkisi de hissedildi. Zaten 26. dakikada da Tolga Ciğerci'nin tecrübe dolu pasında (Orta değil) Beridze kafayla topu filelelere yolladı: 1-0. Bu golde Beşiktaş'ın en büyük zaafı olarak gördüğüm defansın ortasındaki ikilinin büyük hatası vardı. Saiss pozisyonu kaybetmişti, yerinde değildi. Boşluğunu Salih kapatmaya çalışıyordu. Necip ise kafayı vuran Beridze'nin arkasında kalmıştı. Bu arada şunu bir kez daha belirtmeliyim; iyi niyetiyle verilen her görevi yapmaya çalışan Necip stoperde yeterli değil. Bana göre Saiss de Beşiktaş'ın stoperi değil.

Beşiktaş golden sonra çabuk reaksiyon gösterdi. Orta sahada topu eveleyip, gevelemeden direkt golü düşündü, yenik duruma düşmesinden 4 dakika sonra da bunun karşılığını aldı. NKoudou'nun sağdan yaptığı ortada defanstaki iki adamı ön direğe sürükleyen Weghorst onların arasından şık bir topuk dokunuşuyla topu kaleye gönderdi. Kaleci ancak çeldi, Muleka yetişti: 1-1.

5 dakika sonra Masuaku'nun rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Weghorst kafayla kale sahasına indirdi, arka direkteki Dele Alli de topu filelere yolladı.

İki golde de en büyük pay şüphesiz ki Weghorst'undu.

Ama ikinci yarının başlamasıyla birlikte Beşiktaş defansının uyuduğu anda Tolga Ciğerci'nin pasında arka direkte Beridze bom boş durumda topla buluştu. Çaprazdan vurdu ve golü attı.

Tabi burada insan ister istemez düşünüyor. Kalede Ersin olsaydı acaba bu golleri hele de ikinci golü yer miydi? Ya da Beşiktaş'ın defansının ortasındaki ikili yetersiz değil mi?

Beşiktaş golden sonra yine yüklendi. 74. dakikada da VAR'ın uyarısıyla penaltı kazandı. Ceza alanına yapılan ortada top ikinci yarıda oyuna giren Eren Derdiyok'un açık olan elinden döndü. Hakem VAR'dan penaltıyı verdi Atışı kullanan NKoudou da topu ağlara gönderdi. Burada penaltıyı kullanmak istemişti Weghorst. NKoudou bırakmadı. Buna da tepki gösterdi. Ama NKoudou'yu golü atmasından sonra ilk kutlayan da o oldu. Peki Beşiktaş'ın penaltıcısı önceden belli değil mi? Topu kapanın mı oluyor penaltı atışı?

Öne geçen Beşiktaş'ta Valerien Ismael bir de değişiklik yaptı. Dele Alli'nin yerine sakatlıktan yeni çıkan Josef'i aldı oyuna. Böylece Josef uzun süren sakatlığından sonra ilk kez takıma dönmüş oldu.

82'de de Gedson Fernandes'le NKoudou çıktı, yerlerine Umut Meraş'la Cenk Tosun girdi. İlginç bir karardı. Ankaragücü'nün beraberlik istediği dakikalarda uzun toplarda NKoudou'nun istediği alanlar doğabilirdi.

Maçın sonuna hakem Mete Kalkavan'ın tam 8 dakika eklemesi ilginç kararlardan biriydi. Uzatmalarda Marlon'ın hakemin verdiği bir karara sinirlenip bayrak direğini yerinden söküp uçurmasıyla ikinci sarı karttan kırmızı gördüğünü de atlamayalım.

Bir de Ankaragücü taraftarı sahaya o kadar pet şişe attı ki; bunların Beşiktaşlı futbolculara isabet etmemesi mucizeydi. Yakışmadı. Ayrıca maçtan sonra o yaşananlar nedir? Sahaya giren adam kimdir? Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya kalkması ne demektir? Bir Ankaragücü görevlisinin Weghorst'un üzerine yürümesi yakışık alıyor mu?

Beşiktaş sonuçta bu haftayı da 3 puanla kapattı. Bu sezon ilk kez yenik düştü bir maçta ama yine de kazanmayı başardı. Beşiktaş adına bu maçtan çıkan sonuç şu oldu:

1-Maç öncesi yazımda da belirtmiştim. Ön tarafı Bayern Münih gibi olan Beşiktaş'a özellikle defansının ortasındaki ikili yakışmıyor. Buraya bir çözüm bulunmalı. İyi niyetiyle elinden geleni yapmaya çalışan Necip yetersiz kalıyor, arkasına adam kaçırıyor. Saiss de pozisyon almayı bilmiyor. Buraya toparlayacak bir tecrübe şart gibi duruyor.

2-Valerien Ismael'in sürpriz kararları ve oyuncu değişiklikleri. Resmen ateşle oynuyor. Özellikle NKoudou'nun yerine Umut Meraş'ı almasının nedenini anlayabilen parmak kaldırsın!