Olympiakos Fenerbahçe. İsmail Kartal ilk 11'i belirledi. Maçı yayınlayacak kanal belli oldu

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Olympiakos Fenerbahçe. İsmail Kartal ilk 11'i belirledi. Maçı yayınlayacak kanal belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İşte ilk 11. Karşılaşmayı yayınlayacak kanal belli oldu.

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam kritik bir sınava çıkacak.

Sarı lacivertli takım deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İsviçreli Sandro Scharer.

Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

11 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için avantajlı skor hedefleyeceklerini söyleyen teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Temsilcimizin 11'i şu şekilde:

Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan CanKahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Yunan temsilcisinin beklenen 11'i ise şöyle:

Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Horta, Hezze, Chiquinho, Masouras, Fortounis, El Kaabi.

UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

19.45 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

19.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

22.00 Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

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