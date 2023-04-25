Ömer 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 15. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Ömer 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Ömer 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer''in babası Reşat''a hayat veriyor.

ÖMER 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 15. yeni bölümü 2 Mayıs Pazartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanacak.

1200x627-omer-10-bolum-fragmani-izle-star-tv-ile-omer-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-1679345509527.jpeg

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir! Siyaset
Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir!
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli Güncel
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli
Adım Farah 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Adım Farah 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı Dünya
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı Spor
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı
Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı Magazin
Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi Güncel
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi