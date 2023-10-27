Ömer 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 29. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ömer 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ömer 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer’in yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ömer 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

ÖMER 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 29. bölümü 30 Ekim Pazartesi günü yani bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.

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