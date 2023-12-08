Ömer 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 35. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ömer 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ömer 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer’in yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ömer 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

ÖMER 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisinin 35. bölümü 11 Aralık Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanacak.

maxresdefault-2.jpg

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.

Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Son Haberler
Zayıflamak için yaptığı hamle kadını komalık etti Sağlık
Zayıflamak için yaptığı hamle kadını komalık etti
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı Gündem
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı Ekonomi
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı Gündem
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor?
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı Magazin
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı