Ömer 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

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Ömer 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Ünlü isimler Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın başrolünde yer aldığı Ömer dizisinin heyecanla beklenen 39. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Ömer dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Ömer 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin Pazartesi günleri yayınlanan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer dizisi 39. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Ömer 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisinin 39. bölümü 15 Ocak Pazartesi yani bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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ÖMER KONUSU NEDİR?

"Ömer" adlı dizi, kendi halinde sakin bir karaktere sahip olan Ömer'in hayatını merkeze alır. Ömer'in sakin dünyası, bir gün karşısına çıkan Gamze ile değişir. Gamze, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadındır ve kısa sürede Ömer ile aralarında derin bir aşk başlar.

Ancak, Gamze ve Ömer'in farklı dünyaları, birlikte olmalarını zorlaştırır. Ömer'in ailesi, bu ilişkiye olumsuz bir şekilde yaklaşır, bu da çiftin bir araya gelmesini engelleyen bir etken haline gelir.

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ÖMER OYUNCU KADROSU

"Ömer" dizisinin oyuncu kadrosunda ise Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi deneyimli ve başarılı oyuncular yer almaktadır.

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