Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Ömer Bolat kimdir? Ticaret Bakanı Ömer Bolat hangi görevlerde bulundu?

ÖMER BOLAT KİMDİR?

Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963’te İstanbul’da doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Ömer Bolat, yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü’nde tamamladı.

Ömer Bolat, ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün yüksek lisans düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programı’ndan mezun oldu.

Ömer Bolat, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nden “Avrupa Para Sistemi” konusundaki teziyle doktora diplomasını aldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında “profesör” unvanına sahip oldu.

İktisadi Kalkınma Vakfında (İKV) 1981-1993 yıllarında uzman-araştırmacı olarak çalışan Ömer Bolat, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı.

Ömer Bolat, MÜSİAD’da 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Genel Başkan olarak görev yaptı.

Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alırken, Albayrak Holding’de de üst yönetici olarak iş hayatını sürdürdü.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Ömer Bolat, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini de yürüttü.