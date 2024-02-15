Ömer Koç’un sözlerine sosyal medyadan güldüren yanıt! 7 stoper alan kardeşine söyle önce

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Topluluğu’nun bayileri ve yetkili servisleri ile bir araya geldi. Koç, Türkiye'nin ekonomisine dair konuları ele aldı.

Yakın coğrafyalardaki çatışma ortamına vurgu yapan Koç; ekonomik belirsizliklerin olağan hale geldiğini ifade ederek jeopolitik risklere de dikkat çekti.

"ÇOK ELZEM OLMAYAN HARCAMALARINIZI ERTELEYİN"

Ömer Koç, "Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim" dedi.

"7 STOPER ALAN KARDEŞİNE SÖYLE ÖNCE"

Bu açıklama sonrası, sosyal medya çeşitli yorumlar yapılırken, aralarından bir yorum dikkatleri çekti.

Efe adlı sosyal medya kullanıcısı, Koç'un bu sözlerini, Ömer Koç'un kardeşi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı stoper transferlerine atıfta bulunarak, "7 stoper alan kardeşine söyle önce" dedi.

Bu yorum, sosyal medyada herkesi güldürdü.

İşte Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin stoper transferleri

2018-19: Diego Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz.

2019-20: Zanka, Adil Rami, Simon Falette

2020-21: Tisserand, Lemos, Attila Szalai

2021-22: sezonu Kim Min-jae, Steven Caulker

2022-23: Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın

2023-24: Becao, Alexander Djiku, Omar Fayed, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü