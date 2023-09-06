Ömer yeni sezon ne zaman başlıyor? Ömer dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ömer dizisinin ne zaman yeni sezona başlayacağı merak konusu. Peki, Ömer yeni sezon ne zaman başlıyor? Ömer dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?