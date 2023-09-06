Ömer yeni sezon ne zaman başlıyor? Ömer dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ömer dizisinin ne zaman yeni sezona başlayacağı merak konusu. Peki, Ömer yeni sezon ne zaman başlıyor? Ömer dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Ömer yeni sezon ne zaman başlıyor? Ömer dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisi geçtiğimiz aylarda sezon arasına girmişti. Ömer dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Ömer yeni sezon ne zaman başlıyor? Ömer dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

ÖMER YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ömer dizisi yeni bölümüyle 11 Eylül Pazartesi Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer''in babası Reşat''a hayat veriyor.

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