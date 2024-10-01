Ömür Gedik'in teklifine hosteslerden büyük destek: Evet biz de polis istiyoruz

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın dahil olduğu uçak kavgaları ile beraber, uçaklarda meydana gelen kavgalar kimi zaman yolcular arasında kimi zaman da yolcular ile uçak görevlileri arasında meydana geliyor.

Bu durum kavgaya dahil olmayan ancak gidecek başka bir yeri olmayan yolcuların kısa süreli uçuşlarında korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor.

Bu durum Hürriyet Gazetesi yazarı Ömür Gedik’in de başına geldi. Köşe yazısında uçak kavgasına denk geldiğini aktaran Ömür Gedik, uçuşunun tamamlanmasının ardından “uçaklara polis ya da güvenlik görevlisi istiyoruz” diye paylaşım yaptığını ve hostesler başta olmak üzere birçok kişinin de bu talebe destek verdiğini belirtti.

Ömür Gedik’in köşesine taşıdığı uçaklarda polis olmalı mı tartışması, köşesinde şu şekilde ifade edildi:

“Uçaklara polis ya da güvenlik görevlisi istiyoruz” diye bir paylaşım yaptım.

Başta hostesler olmak üzere o kadar çok kişiden “çok haklısınız, biz de aynısını istiyoruz” cevabı geldi.

Ama ne yazık ki Antalya’dan arkadaşım Çağdaş, işin polis kısmının çok zor olduğunu şöyle anlattı:

“Uçak içinde polis olması neredeyse imkânsız. Uçak şirketleri özel. Polis kamu sınıfında resmi kurumu temsil ediyor. Şartları, olanakları, müdahale hususları ve güvenlik mevzuatları birbirine denk değil. Polisin silahlı bir şekilde uçak kabininde bulunması da olmaz. Bu durumda bize havayolu şirketlerinden uçaklara özel güvenlik elemanı talep etmek kalıyor. Evet maliyetli, evet uçakta bir müdahale olduğunda uçak en yakın alana inecek ve yine bir dolu prosedür ve masraf çıkacak. Ama uçaktaki güvenliğimiz ve huzurumuz için de artık bu zamanlarda buna ihtiyaç var.”

Türk Hava Yolları’na bir kez de buradan talebimi iletmiş olayım”

İBRAHİM TATLISES’İN KIZI DİLAN ÇITAK KARAKOLLUK OLDU

Ömür Gedik’in de köşesine taşıdığı bu olaya verilecek son örnek ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta meydana gelmişti. Kedisi yüzünden çıkan tartışma sonrasında hostes ile kavgaya girişen Dilan Çıtak karakolluk olmuştu.

Dilan Çıtak kabin memuru ile karakolluk olmuştu! Hangi yolcular hosteslere saldırıyor

LONDRA SEFERİNDE OLAY

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Uçakta olay çıkaran yolcu tutuklandı