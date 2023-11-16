Onana skandalının altından Burak Yılmaz çıktı

Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan, Jean Onana transferine kimin onay verdiği konusunda çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Onana skandalının altından Burak Yılmaz çıktı

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Jean Onana konusunda "Kim aldırdı bu adamı?" yorumları yapılıyordu.
YANLIŞ ONANA ALINDI İDDİASI VARDI
Ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı yaratırken, eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, "Beşiktaş yanlış Onana'yı aldı. Amadou Onana yerine onunla aynı dönemde Lille'de oynayan Jean Onana'yı aldılar" demişti. Bu iddia Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından yalanlanmıştı.
Jean Onana konusunda Sabah gazetesi Murat Özbostan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Murat Özbostan'ın yazısındaki o bölüm:
"Onana aşağı Onana yukarı… Geldiği günden beri bu isim konuşuluyor. Kim transfer etti? Nasıl alındı? Neden alındı? Şenol Güneş aldırdı falan filan… Şimdi perde arkasına bir bakalım. Şenol Güneş, transfer döneminde yönetimden bir ön libero istemişti (Orta sahanın gerisinde görev yapan, 6 numara da diyebileceğimiz bölgede görev yapan oyuncu. Yani top kesen, defansif özellikleri güçlü, müdahaleleri doğru ve yerinde olan, takımı dengeleyen futbolcu). Bunun üzerine transfer heyeti, Güneş'e bazı isimler sunar. Güneş de ekibiyle bu futbolcuları paylaşır. Bu isimlerden biri de Burak Yılmaz'ın Lille'den takım arkadaşı Jean Onana'dır… Şenol hoca da Burak Yılmaz'a sorar. Eski milli futbolcu Onana'yı tanıdığını ve iyi futbolcu olduğu yönünde fikrini söyler. Sonra da oyuncu transfer edilir. Bugün futbolcuyla ilgili gereksiz bir tartışma var. Tamam adam yıldız değil ama o kadar vasat altı bir oyuncu da hiç değil… Onana olayı budur! Bilgi: 23 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligue 1'de 3 sezonda 45 maça çıkmış. 3 golün yanı sıra 2 de asist yapmış.
Bu arada Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Jean Onana, yıllık 1.2 milyon Euro maaş alıyor. Genç oyuncu için siyah-beyazlılar, Lens'e 4 milyon Euro bonservis ödemişti."

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