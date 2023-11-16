Burak Yılmaz Beşiktaş fotoğraflarını neden apar topar sildiğini açıkladı

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz taraftarla yaşadığı gerginliğin ardından ilk kez konuştu.

Burak Yılmaz Beşiktaş fotoğraflarını neden apar topar sildiğini açıkladı

Hürriyet yazarı Mehmet Arslan, Beşiktaş'tan istifa eden Burak Yılmaz ile ilgili 'Burak Yılmaz Gerçekleri' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Burak'ın Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Siyah - Beyazlı fotoğraflarını silmesiyle alakalı Arslan şu ifadeleri kullandı:

Son bir notla bu yazıyı toparlayayım.. Burak Yılmaz, hak etmediği protestolarla gönderildi.Sosyal medya paylaşımlarını sildiği için Beşiktaş’a bağlılığının sadece görev alıp almamakla ilgili olduğu iddia edildi. Bu konu için kendisini aradım. Sözlerini aynen aktarıyorum:

"ÇOCUKLARIMA BİLE HAKARET ETTİLER"

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri:

Ne yapsaydım abi. O fotoğrafların altına neler yazıldığını, nasıl küfürler edildiğini bir bilsen. Çocuklarıma bile hakaret ediliyordu. Sustum. Diyecek hiçbir şey bulamadım. Teşekkür ettim ve kapadım telefonu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Burak Yılmaz'dan dikkat çeken bir hareket geldi. 38 yaşındaki teknik adam sosyal medya hesabından daha önce Beşiktaş ile ilgiyi yaptığı paylaşımları silmişti.

Burak Yılmaz'ın bu hareketi Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Bazı yorumlarda, "Hemen post'lar gitmiş. 2 gün once Beşiktaş forması her şeyden önemli diye geziyordun ama, Beşiktaş’ı sevmediğin nasıl belli her şeyi silmişsin gözyaşlarımı helal etmiyorum Beşiktaş'ı bitirdiniz, Beşiktaş'la ilgili gönderileri niye sildin? Beşiktaş'ın çocuğu Burak Yılmaz" gibi ifadeler kullanılmıştı.

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