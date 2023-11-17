Burak Yılmaz'a A Milli Takım şoku. TFF'de herkes karşı çıktı

A Milli Takım'la adı anılan Burak Yılmaz'a kapılar tamamen kapandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Burak Yılmaz'a A Milli Takım şoku. TFF'de herkes karşı çıktı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra adı A Milli Takım için geçen Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

TFF'de yapılan görüşmede Burak'ın ismine veto geldiği öğrenildi.

Umut eken yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz ismine TFF yönetiminden veto geldi. Burak Yılmaz’ı Montella’nın yardımcısı yapmak isteyen Hamit Altıntop, yönetim kurulunun tamamının olumsuz tavrıyla karşılaştı" dedi.

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BURAK SİNYAL VERMİŞTİ

Milliyet yazarı Atilla Gökçe'ye yapan Burak Yılmaz, "Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ALİ ECE İSYAN ETMİŞTİ

Burak Yılmaz'ın Milli Takıma gitmesi iddiaları üzerine Ali Ece'nin videosu gündem olmuştu.

Ali Ece, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde, "Bak Burak Yılmaz... Sen konuşacaksın ya yönetimle.. Şunu da konuşsaydın bir zahmet... Şimdiki mecvut federasyon başkanıyla ilgili sen söyleyebiliyor musun açık açık "Bu adam anti Beşiktaş cephesi başkanı gibi konuşuyor, hareket ediyor" diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Niye çünkü ileride milli takımda iş alırım kendime diye. Ben senin hesaplarını biliyorum. Küçük küçük kariyer hesapların kafanda tık tık tık," açıklamasında bulunmuştu.

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