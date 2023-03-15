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Kaza yaptı yine durmadı. Suç makinası Bodrum'da yakalandı

Bodrum Emniyet'i 5 ayrı suçtan aranan şahsı takibe aldı. Otomobil ile polisten kaçan şahıs, kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçarken yakalandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 20:10
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Önce araç ile sonra yaya olarak kaçtı. Suç makinası Bodrum'da yakalandı

Kaza yaptı yine durmadı. Suç makinası Bodrum'da yakalandı
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Bodrum İlçe Emniyeti ekipleri 5 ayrı suçtan aranan bir şahsı takibe aldı. Ekipler, şüpheliyi Bitez Mahallesi Adliye arkasında sıkıştırdı. Polisten otomobil ile kaçan şüpheli, önce çöp konteynerlerine çarptı sonra yaya olarak kaçtı. KOM ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundukları şahıs kaçmaya devam edince havaya ateş etti. Kaçmaya devam eden şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken şüpheli şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ARAÇTAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI, ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Araç içerisinde 1 adet tabanca ve adet fişek, 1 adet havalı tüfek ve 1 kutu havalı tüfek mermisi, bir miktar uyuşturucu, 2 adet sahte kimlik ele geçirildi. 5 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenilen şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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