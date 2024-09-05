Önce ateş etti, yetinmedi EYP fırlattı

Olay, 4 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği bilinmeyen bir saldırgan sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı.

Yakınına düşüp, infilak eden EYP'den fırlayan parçalar Adem Şiş'in başına denk geldi. Adem Şiş ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırılan Adem Şiş'in hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Diğer yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına aneban yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.