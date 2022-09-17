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Önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü

Beylikdüzü'nde  Ferhat Boduroğlu, çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 21:05
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Önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü

Önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü
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Daha sonra küçük kızını da alıp evden çıkan katil zanlısı, çocuğu ile olan son fotoğrafı ve cesetlerin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.
 

DHA'nın haberine göre; olay, 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kilitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı.

Daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü.

Çocuğunu da alıp evden ayrılan cani koca arkadaşıyla buluşmaya gitti.

Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CESETLERİN VE KIZIYLA OLAN SON FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kızıyla fotoğraf çekildikten sonra, çocuğunu kuaföre emanet eden cani koca daha sonra arkadaşıyla buluştu, bu sırada cesetlerin fotoğrafını paylaşıp kendisine zarar veren Boduroğlu'nun ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldi. Katil zanlısının kan kaybettiğini gören polis ekipleri, sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Boduroğlu, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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