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Başına gelecekleri anladı son sürat koştu ama olmadı

Etiler’de bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki genç, birkaç gün önce silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olayı anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında gencin kaçma ve sırtından vurulma anı açıkça görüntülendi. İntikam için cinayeti işlediği belirlenen şahsı arama çalışmaları devam ediyor. 

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:37
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:04
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Beşiktaş Etiler’de18 yaşındaki gencin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı

Başına gelecekleri anladı son sürat koştu ama olmadı
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Beşiktaş Etiler’de geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için iş yerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs gelmişti. Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıkmıştı.

Genci sırtından vurarak öldürmüştü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs, silahını çıkartarak gence doğrultmuş, kaçan genci kovalayarak silahla arkasından 5 el kurşun yağdırmıştı. Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Polis her yerde saldırganları arıyor

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış, yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edilmişti.

Cinayet anı kameralara yansıdı

Öte yandan, yaşanan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, husumetlisinden kaçan genç sokakta koşmaya başlıyor. Bir süre sonra sırtından vurulan genç yere düşüyor. Birkaç metre yerde sürünen genç ardından hareketsiz kalıyor. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak gencin yanına geliyor. Ardından sağlık ekipleri ambulansla olay yerine geliyor. Vatandaşların ambulansı yönlendiriyor. Sağlık ekipleri genci ambulansa koyarak götürüyor.

İntikam cinayeti olduğu ortaya çıkmıştı

Öte yandan, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Öldürülen gencin birkaç gün önce Şişli Kuştepe’de silahla bir kişiyi yaraladığı belirlenmişti. Yaralanan gencin ağabeyinin intikam almak için plan yaparak Burak Arat’ı öldürdüğü tespit edilmişti. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

(İHA)

 

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Deli İbrahim
4.09.2022 14:11
Birkaç gün önce silahla adam yaralayan genç eczanedeki işine dönmüş, bu ne saçma bir adalet sistemi.  
 
🤕
4.09.2022 14:11
Ülkeye bak. Bir kurtulsaydık şunlardan.  
 
Abbas
4.09.2022 14:09
Gelişen, büyüyen, çağ atlayan Türkiye !!!!!  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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