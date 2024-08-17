Önce birlikte yaşadığı kadını öldürdü sonra kendi canına kıydı

Düzenleme: Kaynak: AA
Önce birlikte yaşadığı kadını öldürdü sonra kendi canına kıydı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İbrahim Ağzıkırık adlı kişi, birlikte yaşadığı Fatma A.'yı silahla öldürdü ve sonrasında intihar etti.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 9166 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Ağzıkırık ile birlikte yaşadığı Fatma A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ağzıkırık, yanındaki tabancayla Fatma A.'yı vurdu. Fatma A.'yı vuran İbrahim Ağzıkırık, sonrasında intihar etti.

Çevredeki vatandaşların yaptıkları ihbarı sonrasında bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede, İbrahim Ağzıkırık ve Fatma A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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