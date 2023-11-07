Önce eğlendiler sonra kavgaya tutuştular

Güngören’de düğünün ardından kız ve erkek tarafı birbirine girdi. Sokak ortasında yaşanan tekmeli tokatlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Önce eğlendiler sonra kavgaya tutuştular

İstanbul'un Güngören ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun önünde gerçekleşti.

İddiaya göre, düğünün sona ermesi ile kız tarafı ve erkek tarafı düğün salonunun önünde toplandı. Bu esnada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Öfkeyle birbirlerini yumruklayan tarafları ayırmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düğünün ardından sokak ortasında çıkan kavga ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü… Gündem
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu Gündem
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok Spor
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok
Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı Gündem
Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Aydın’da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü Gündem
Aydın’da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ‘Erken emeklilik’ açıklaması Gündem
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ‘Erken emeklilik’ açıklaması