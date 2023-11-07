Önce eğlendiler sonra kavgaya tutuştular

İstanbul'un Güngören ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun önünde gerçekleşti.

İddiaya göre, düğünün sona ermesi ile kız tarafı ve erkek tarafı düğün salonunun önünde toplandı. Bu esnada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.



YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Öfkeyle birbirlerini yumruklayan tarafları ayırmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düğünün ardından sokak ortasında çıkan kavga ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.