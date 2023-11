'Çakmak'tan başlayan kavgada silahlar konuştu. Tartıştığı kişinin babasını vurdu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde H.E., çakmak istediği ve tartıştığı kişinin olay yerine gelen babası M.Y.'yi tabancayla yaraladı. M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.E. ise tutuklandı.