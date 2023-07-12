Önce evini, sonra ormanı yakmaya kalktı

Bursa’nın Gündoğdu Köyü'nde 1 ay önce evini yakan şüpheli, şimdi de ormanı ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Önce evini, sonra ormanı yakmaya kalktı

(İHA) Yangın, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, engebeli arazi nedeniyle yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’nün arasözleri de katıldı.

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1 ay önce evini yakmaya çalışan Ali Öner (35) bu sefer ormanı yakmaya çalıştı.

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Çam ormanları ve koruluk alandaki 5-6 farklı noktada çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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