Önce ezmeye çalıştı başaramayınca bıçakla kovaladı. Ortaya çıkan gerçeğe saldırgan bile inanamadı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir benzin istasyonunda dehşet anları yaşandı. Motosiklet sürücüsü ben alırken bir anda saldırıya uğradı. Bir araç sürücüsü market kapısında başında kask olan motosiklet sürücüsüne bir anda saldırmaya başladı. Önce kasklı sürücüyü aracıyla ezmeye çalışan saldırgan başarılı olamayınca elinde bıçakla kovaladı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA SALDIRGAN BİLE ŞAŞIRDI

Olay, çalışanların araya girmesi ile sona ererken gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Otomobil sürücüsünün motosikletliyi kardeşini vuran şahsa benzettiği, bu sebeple olayı gerçekleştiği, motorcunun yüzünü görünce durumu fark ettiği anlaşıldı. Gerçek ortaya çıkına saldırgan bile şaşırdı.

Korku dolu anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.