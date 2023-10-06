Önce mevcut Anayasa’yı harfiyen uygulayalım!

Ak Parti iktidarı yeni anayasa için yoğun bir çalışmaya girişmek yerine yürürlükteki Anayasa’yı doğru düzgün uygulasa daha iyi olmaz mı?

Anayasa'nın 10. maddesinde şöyle diyor:

"Hiçbir aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar."

Uygulanıyor mu bu hüküm?

…

Gelelim 25. maddeye:

"Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz."

Bu hüküm de sözde kalmıyor mu günümüzde?

…

28. maddeyi yorumu size bırakarak alıyorum buraya:

"Basın hürdür, denetlenemez."

…

42. maddenin birkaç cümlesini yazayım sadece:

"Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz."

Uygulama böyle mi Allah aşkına?

…

Bir de 55. maddeyi okuyalım:

"Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır."

O tedbirlerin alındığı söylenebilir mi bugün?

…

Anayasa'mızın 56'ncı maddesi de şöyle düzenlenmiş:

"Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir."

Sahip miyiz, değil miyiz; bir düşünelim bakalım.

…

70. madde pek çok kişiyi gülümsetecektir eminim:

"Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez."

…

138. maddeyi de dikkatle okuyalım lütfen:

"Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez."

Uygulamanın burada ifade edildiği gibi olduğu söylenebilir mi?

…

153. maddede ise şu kesin hüküm yer alıyor:

"Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."

"Aynen uyuluyor bu maddeye" diyecek biri var mı içimizde.

…

Özetlemek gerekirse:

Türkiye'de yeni anayasaya ihtiyaç yoktur.

Mevcut anayasanın harfi harfine uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Uygulanmadıktan sonra her ay yeni bir anayasa yapılsa ne olur?

…

Son olarak şu notu da ekleyeyim:

Bir emekli gazeteci dostla yeni anayasa konusunu konuşuyorduk telefonda.

Şu özlü sözü patlattı:

"Uyulmamak için yapılan anayasa; giyilmemek için alınan paltoya, gidilmemek için alınan tiyatro biletine, yenilmemek için alınan pastaya benzer."