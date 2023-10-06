Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar

Adana'dan Balıkesir'e gelen şahsı üzerinde satışa hazır silahlarla yakalayan Jandarma ekipleri, Balıkesir ve Adana'da operasyon düzenleyerek silah ve mühimmat ticareti yapan üreticileri de kıskıvrak yakaladı.

KAYNAK: İHA
Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan aldığı kaçak silahları Balıkesir'e getirerek satmaya çalışan şahsı yakaladı.

Üzerinde 10 silahla yakalanan şüpheliyi sorguya alan ekipler silah üreticilerini yakalamak için düğmeye bastı.

3 ay süren teknik ve fiziki takiple operasyon başlatan ekipler Balıkesir´de 6, Adana´da ise 1 şüpheliyi şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 9 adet tabanca şarjörü, 196 tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 86 adet sentetik hap ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden silah satışı yapan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.

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