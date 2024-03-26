Önce yemin, sonra görev

Yerel seçimde başarıya ulaşıp belediye başkanı olanlar görevlerine milletvekilleri gibi yemin ederek başlasalar çok iyi olmaz mı?

Böylece başkanlar kendilerini seçenler başta olmak üzere tüm seçmenlere karşı büyük bir sorumluluk duygusuyla otururlar koltuklarında.

Bunun için Belediye Kanunu’na tek bir madde eklemek bile yeter.

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Peki, nasıl bir yemin metni?

Üzerinde tartışıp dört dörtlük bir metin çıkarılabilir ortaya.

Benim önerim şöyle:

“Kaçak yapılan tüm binaları yıkacağıma,

Kamu arazilerine bina yapıp haksız rant elde edilmesine asla müsaade etmeyeceğime,

Yeni parklar bahçeler yaparak kente rahat nefes aldıracağıma,

Mevcut yeşil alanların bir santimetrekaresine bile dokundurtmayacağıma,

Bütün ihaleleri şeffaflaştırıp internet üzerinden canlı olarak yayınlatacağıma,

Tüm harcamaların hesabını vatandaşa kuruşu kuruşuna vereceğime,

Toplu taşımacılığı kimsenin özel aracını kullanma ihtiyacı duymayacağı kadar yaygın ve rahat hâle getireceğime,

Ahbap-çavuş ilişkilerini bitiren, liyakati ön planda tutan bir personel politikası uygulayacağıma,

İş yerlerinde güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmasını sağlayarak iş kazalarını asgari düzeye indireceğime,

Sosyal yardımları artırarak kentte aç ve açık tek bir kişi bile bırakmayacağıma,

Tüm sokak hayvanlarını şefkatle kucaklayıp yaşam koşullarını düzelteceğime,

Vatandaşa hizmet götürürken sadece faydayı değil estetiği de göz önünde tutacağıma,

Sorunları konuşarak, müzakere ederek, uzmanların görüşlerine başvurarak çözeceğime,

Demokrasiyi tam anlamıyla içime sindireceğime,

Temel insan haklarına sonuna kadar saygı duyacağıma,

Yargının vereceği kararlara harfiyen uyacağıma,

Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”